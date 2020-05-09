ضع فصا من الثوم في إذنك.. والسبب؟

لأن الثوم يقتل الميكروبات، ويقوي جهاز المناعة، وينقي الجسم من السموم، وأيضا يخفض ضغط الدم، فقد اعتاد الكثيرون على إضافته للطعام أو شربه على شكل أقراص للاستفادة من هذه الخصائص الفريدة..

من جهة أخرى ينصح أخصائيون بضرورة تناوله باعتدال كي لا يعطي نتائج عكسية، أما موقع brightside فقد أشار لطريقة أخرى للاستفادة منه، حيث نصح بوضع فص في الأذن، إذ وعلى الرغم من غرابة التجربة إلا أنّ لها أثارا إيجابية تتمثل في:

ـ تخفيف الألم

ـ منع الالتهابات

ـ قتل البكتريا في الأذن

ـ مضاد للميكروبات

ـ مطهر طبيعي للأذن

ـ تقليل ألام التهابات الأذن الوسطى