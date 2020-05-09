مايو 10, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

ضع فصا من الثوم في إذنك.. والسبب؟

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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ضع فصا من الثوم في إذنك.. والسبب؟

لأن الثوم يقتل الميكروبات، ويقوي جهاز المناعة، وينقي الجسم من السموم، وأيضا يخفض ضغط الدم، فقد اعتاد الكثيرون على إضافته للطعام أو شربه على شكل أقراص للاستفادة من هذه الخصائص الفريدة..

من جهة أخرى ينصح أخصائيون بضرورة تناوله باعتدال كي لا يعطي نتائج عكسية، أما موقع brightside فقد أشار لطريقة أخرى للاستفادة منه، حيث نصح بوضع فص في الأذن، إذ وعلى الرغم من غرابة التجربة إلا أنّ لها أثارا إيجابية تتمثل في:

ـ تخفيف الألم

ـ منع الالتهابات

ـ قتل البكتريا في الأذن

ـ مضاد للميكروبات

ـ مطهر طبيعي للأذن

ـ تقليل ألام التهابات الأذن الوسطى

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