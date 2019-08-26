165 مليون دولار لابتكار عقاقير ” ينبوع الشباب الأبدي”

عالج الكثير من أعمال الخيال العلمي موضوع “إكسير الشباب الدائم” كمشروب أو أقراص وفي النسخ الحديثة يظهر كأجهزة تصدر إشعاعات تحول الكهل إلى شاب. ولكن وفقاً لما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، يمكن أن يأتي ينبوع “الشباب الأبدي” في شكل تكنولوجي بفضل استثمار يبلغ 100 مليون دولار في شركة جوفينيسين Juvenescence لعلوم الحياة.

الذكاء الصناعي

تعمل Juvenescence مع عدد من شركات تطوير الأدوية وخبراء الذكاء الصناعي لاستحداث أساليب علاجية وتقنيات تكافح الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر وزيادة طول العمر البشري. وقامت الشركة بجمع أموال بلغت 165 مليون دولار خلال 18 شهرا لتمويل مراحل الأبحاث والتصنيع والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للطرح في الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دكتور غريغ بيلي: “انضم أشخاص غير عاديين إلى فريق Juvenescence الذي سينقل عقاقيرنا المُعدلة إلى مرحلة البيع في الأسواق”.

وأضاف دكتور بيلي: “تم أيضاً تعزيز قدرات فريق العمل لكي يمكنه استخدام تقنيات التعلم الآلي لاكتشاف العقاقير وتطوير العلاجات”.

شراكات وتعاون محوري

يضم فريق عمل شركة Juvenescence، التي أسسها جيم ميلون ودكتور جريج بيلي ودكتور ديكلان دووغان، طواقم من مطوري الأدوية ورجال الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة العالية ولهم تاريخ كبير من النجاح في قطاع علوم الحياة.

ومن المتوقع أن تقوم Juvenescence بإنشاء أو الدخول في شراكة مع/ أو الاستثمار في شركات جديدة ذات صلة بعلاجات متعلقة بالشيخوخة وأمراض كبار السن، عن طريق الحصول على تراخيص رسمية للمركبات والمكونات من الأوساط الأكاديمية والصناعية، أو تشكيل مشاريع مشتركة لتطوير علاجات لإطالة مرحلة الشباب.

تحسين صحة الإنسان

يعتقد فريق العلماء بالشركة أن التطورات الحديثة في العلوم قد حسنت إلى حد كبير مدى الفهم لبيولوجيا الشيخوخة ويسعى لتطوير علاجات مع إمكانية إبطاء أو وقف أو عكس اتجاه عناصر الشيخوخة.

وأوضح رئيس الشركة جيم ميلون قائلا: ‘لقد قمنا بتوظيف مجموعة من المساهمين المتطورين من جميع أنحاء العالم لتعزيز مهمتنا المشتركة المتمثلة في تحسين حياة الإنسان الصحية”.