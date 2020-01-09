معهد أبحاث: 100 مليار دولار سنويا مبيعات المياه المعبأة عالميا

كشف معهد الكويت للأبحاث العلمية، الخميس، أن مبيعات المياه المعبأة باتت تقدر على مستوى العالم بأكثر من 100 مليار دولار وتعتبر من الصناعات المتزايدة بنسبة نمو سنوي تناهز الـ10%.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في المعهد الكويتي، محمد الراشد، في ندوة بعنوان “استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول الخليج العربية”، إن ظاهرة المياه المعبأة انتشرت خلال العقدين الماضيين بشكل كبير بحيث تضاعف معدل استهلاكها في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

وذكر الراشد أن الدول الخليجية تعتبر من الدول الأعلى عالميا، من حيث معدلات استهلاك المياه المعبأة، لدرجة أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكة الحكومية للشرب ويعتمدون على المياه المعبأة.

وأضاف أن ذلك يحدث بالرغم من توفير معظم دول مجلس التعاون الخليجي مياه الشرب بمعايير جودة عالية وبأعلى المواصفات العالمية.

ولفت إلى أن الندوة ستخرج بتوصيات توجه للأمانة العامة لدول المجلس بهدف وضع تشريعات وتنظيمات تعزز سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع ورفع وعي المجتمع الخليجي وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن صناعة المياه المعبأة.انتهى