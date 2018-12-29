10 أطعمة لا تترددوا في تناولها اذا تجاوزتم الخمسين!

إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر وترغب في أن تبقى بكامل حيويتك لأطول فترة ممكنة، تحتاج إلى اختيار طعامك بحكمة.

ففي سنّ الخمسين لن يكون جسمك قادرا على حرق الوجبات السريعة كما في سنّ العشرين. لذا، نستعرض 10 أطعمة مفيدة جدا لمن بلغوا خمسين عاما، وفق ما ذكر موقع “هيلثي آند بريتي”.

التفاح

يساعد التفاح في تنظيم مستويات السكر في الدم والكولسترول. بالإضافة إلى ذلك، هو مصدر جيد لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.

الجزر

يمكن للجزر أن يلعب دورا مهما في العناية بالبشرة والبصر وصحة الفم. كما ينظّم الكوليسترول، يجنّب أمراض القلب والأوعية الدموية. الى ذلك يقوي الجزر جهاز المناعة ويساعد في الهضم، كما يقي الجسم من مرض السرطان.

الشمندر

هو مصدر كبير للفيتامينات A وC، يحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد، وكذلك حمض الفوليك والألياف.

المكسرات

في سنّ الخمسين، عليك تجنّب تناول الشيبس واستبداله بالجوز أو اللوز أو البندق أو الفول السوداني. فالمكسرات غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، فضلا عن مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تساعد كمية قليلة من الشوكولاتة الداكنة باليوم في خفض ضغط الدم والكولسترول السيئ. كما يمنع تناول الشوكولاتة أمراض القلب، ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

الكمثرى

يُنصح بتناول الكمثرى بشكل كبير للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لأنها تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، فيتامين C، حمض الفوليك، البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

المشمش

المشمش الطازج أو المجفف وجبة خفيفة ومثالية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، فهو يحتوي على فيتامين E الذي يعتبر مضادا قويا للأكسدة. كما يحتوي على الحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم.

الفراولة

تمتاز الفراولة بغناها بفيتامين C الذي يُعد مضادا قويا للأكسدة ويمنع الشيخوخة. كما أنها غنية بالألياف وتساعد في تقليل الكولسترول السيئ وتحسين صحة القلب.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب خاصة لمن هم في سنّ الخمسين، فهو يحتوي على 20 عنصرا من الفيتامينات والمعادن، فضلا عن البوتاسيوم والنحاس.

القرع

القرع غني جدا مضادات الأكسدة القوية، ويحتوي على فيتامينات A و Cو E، ويحتوي أيضا على الألياف والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمنغنيز. لذا فهو مفيد للقلب والعظام والجهاز العصبي وجهاز المناعة.