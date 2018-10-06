ولادة أول فهد “أنابيب” في جنوب إفريقيا

شهد مركز “أوكوتولا”، شمال غرب مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، ولادة أول فهد أنابيب بعد عملية تلقيح صناعي، السابقة الأولى في العالم التي يجري فيها جمع الحيوان المنوي للفهد وتلقيحه بأنثى.

وأوضح “أندريه جاتسويندت”، مدير معهد الأبحاث الخاصة بالثدييات، في بريتوريا، أنها السابقة الأولى في العالم التي يجري فيها جمع الحيوان المنوي للفهد وتلقيحه بأنثى بعد أخذ عينة من الدم وإجراء اختبارات للخلايا لتحديد مراحل التخصيب، ثم إجراء عملية التلقيح في معامل متخصصة في مركز “أوكوتولا”.

وكان العلماء في جنوب إفريقيا قد لجأوا إلى عملية التلقيح الصناعى بعد أن انخفضت أعداد الفهود بنسبة بلغت 43% لتسجل نحو 20 ألف فهد فقط، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وتشجع هذه العملية على إمكانية الاستعانة بها للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الفيلة وأنواع النمور الأخرى.