“وداعًا للمس”..إل جي تعتزم الإعلان عن هاتف بتقنية ثورية

أرسلت شركة إل جي بطاقات الدعوة لحضور حدث الكشف المقرر في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، والتي تضمنت إشارة واضحة بأنها تعتزم الإعلان عن جهاز يستغني عن الحاجة للمس الشاشة للتحكم به.

وبدأت الشركة الكورية الجنوبية الدعوة، التي أُرسلت على شكل مقطع فيديو مدته 13 ثانية فقط، بعبارة “وداعا للمس” Goodbye Touch التي ظهرت عن طريق تمرير اليد فوق صفحة بيضاء، ثم وبتمرير اليد عن بعد ظهر اسم حدث MWC 2019 LG PREMIERE.

وتعتزم إل جي عقد حدث الكشف يوم الأحد الموافق 24 شباط/فبراير المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية، وتلمح بطاقة الدعوة إلى أن الشركة تعتزم كشف النقاب عن هاتف ذكي رائد جديد، لا يُعرف اسمه بعد، سيتضمن واجهة مستخدم يُتحكَّم عن طريق إيماءات اليد فقط دون الحاجة للمس الشاشة.

يُشار إلى أن شركة #غوغل كانت قد حصلت في وقت سابق من شهر كانون الثاني/يناير الجاري على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC لتقديم حساسات حركة تعتمد الأمواج الراديوية، وذلك في إطار مشروع تطلق عليه الشركة اسم “بروجكت سولي” Project Soli.

وتقول غوغل إن حساسات “بروجكت سولي” تسمح للمستخدمين بالتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن طريق إيماءات اليد والأصابع، وذلك على نحو يشبه ما تلمح إليه شركة إل جي.

ويُعتقد أن تقديم إل جي هاتفا ذكيا لا يحتاج للمس قد يساعدها على جذب بعض المستخدمين الذين يبحثون عن الابتكار في هذا السوق الذي أصبح يعج بالشركات والهواتف المتشابهة.

يُشار إلى أن إل جي كانت قبل بضع سنوات ذات مكانة جيدة في سوق الهواتف الذكية، ولكن هيمنة سامسونج وآبل ثم صعود الشركات الصينية أدى إلى تراجعها رغم محاولتها إنعاش المبيعات من خلال هواتف بمواصفات قوية ومزايا مبتكرة، إلا أن المستهلكين كانوا في كل مرة يفضلون التوجه إلى هواتف سامسونغ وآبل، فضلًا عن هواوي وشاومي وأوبو.

وكانت إل جي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن انخفاض أرباحها الفصلية خلال الربع الرابع من 2018 بنسبة قد تصل إلى 80%، وهو أدنى بكثير مما توقعه المحللون.