هل يحزنك الشتاء؟ 7 نصائح لتجاوز اضطرابك

كتبت إيريكا فليمنغ في تايم سكوير كرونيكلز أنه رغم أن نوفمبر/تشرين الثاني يعد من أكثر الأشهر تحفيزا للشعور بالاكتئاب، نظرا لأن هذه الفترة القاتمة والممطرة من السنة تثير المشاعر السلبية، فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للاحتفال وأن تظل إيجابيا ومبتهجا.

وقدمت الكاتبة أفكارا لمساعدتك على تجاوز الاضطرابات العاطفية الموسمية في هذا الشهر، اخترنا لك بعضا منها:

1- تقبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأمطاره وثلوجه الكثيفة

تبدو هذه الطريقة بدائية للغاية، لكنها تعد الأكثر أهمية. ففي حال أردت أن يمر نوفمبر/تشرين الثاني بشكل أفضل، عليك أن تظل إيجابيا وتحافظ على ابتسامة عريضة.

ويعد تقبل جميع الجوانب التي قد تشعرك بالإحباط أفضل طريقة للتعامل مع الاكتئاب الذي يرافق شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ففي حال قررت أن تتصالح مع هذه الجوانب، ستتمكن من الشعور بالسعادة حينها. علاوة على ذلك، حاول دائما إيجاد جانب إيجابي مهما كان الموقف الذي تعيشه صعبا.

2- استمتع بالطعام

ليس بالأمر الخفي أن الطعام قد يكون مصدر سعادة للأشخاص، لذلك حاول الاستمتاع بوجباتك المفضلة. جرب أطباقا جديدة أو قم بالطهي بنفسك وحاول أن تجعل الأكلات التي تطبخها لذيذة ومقدمة بشكل جميل. ولا يعد هذا الأمر صعبا، لكنه قد يجعلك تشعر بسعادة أكثر وتحافظ على ابتسامتك لفترة أطول.

3- نظم أمسيات حميمية

لا ينطبق هذا الأمر على فترات المساء فقط. فعندما يكون الجو باردا في الخارج، يصبح لديك جميع الفرص السانحة لتهيئة مكان مريح لك داخل منزلك. اجلس في مكانك المفضل في المنزل، واستمتع باللحظة. كما يعتبر ذلك وقتا مثاليا لقراءة كتاب أو الاستماع للموسيقى أو حتى الالتفاف في البطانية. استمتع بتلك اللحظات وحميميتها.

4- شاهد مسلسلا تلفزيونيا

تقدم لك أمسيات نوفمبر/تشرين الثاني الطويلة فرصة كي تبدأ مشاهدة المسلسلات. ويمكنك الجلوس على مقعدك بشكل مريح وتشغيل المسلسل التلفزيوني المفضل لديك والاستمتاع بمشاهدته طوال المساء. اجعل هذه اللحظات ثمينة لأنها أطول الأمسيات في السنة، إذ أن الفصول ستتغير وستصبح منشغلا لدرجة لن تكون قادرا فيها على إيجاد الوقت الكافي لمشاهدة فيلم. لذلك، يعتبر نوفمبر/تشرين الثاني أفضل الأشهر للقيام بذلك.

5- الوقت المثالي للمشروبات الساخنة

نظرا لأن الجو يكون باردا للغاية في الخارج، فسيمثل هذا الشهر الوقت المثالي لتدفئة نفسك بفضل المشروبات الساخنة.

وقد تكون هذه المشروبات لذيذة بشكل مدهش وستحتاج لتذوق جميع أنواعها. وتتمثل هذه المشروبات في أنواع مختلفة من الشاي والقهوة. لكن يمكنك أن تجرب مشروبا جديدا كل يوم وترى ما إذا كنت ستحب مذاقه.

كتبت إيريكا فليمنغ في تايم سكوير كرونيكلز أنه رغم أن نوفمبر/تشرين الثاني يعد من أكثر الأشهر تحفيزا للشعور بالاكتئاب، نظرا لأن هذه الفترة القاتمة والممطرة من السنة تثير المشاعر السلبية، فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للاحتفال وأن تظل إيجابيا ومبتهجا.

وقدمت الكاتبة أفكارا لمساعدتك على تجاوز الاضطرابات العاطفية الموسمية في هذا الشهر، اخترنا لك بعضا منها:

1- تقبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأمطاره وثلوجه الكثيفة

تبدو هذه الطريقة بدائية للغاية، لكنها تعد الأكثر أهمية. ففي حال أردت أن يمر نوفمبر/تشرين الثاني بشكل أفضل، عليك أن تظل إيجابيا وتحافظ على ابتسامة عريضة.

ويعد تقبل جميع الجوانب التي قد تشعرك بالإحباط أفضل طريقة للتعامل مع الاكتئاب الذي يرافق شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ففي حال قررت أن تتصالح مع هذه الجوانب، ستتمكن من الشعور بالسعادة حينها. علاوة على ذلك، حاول دائما إيجاد جانب إيجابي مهما كان الموقف الذي تعيشه صعبا.

2- استمتع بالطعام

ليس بالأمر الخفي أن الطعام قد يكون مصدر سعادة للأشخاص، لذلك حاول الاستمتاع بوجباتك المفضلة. جرب أطباقا جديدة أو قم بالطهي بنفسك وحاول أن تجعل الأكلات التي تطبخها لذيذة ومقدمة بشكل جميل. ولا يعد هذا الأمر صعبا، لكنه قد يجعلك تشعر بسعادة أكثر وتحافظ على ابتسامتك لفترة أطول.

3- نظم أمسيات حميمية

لا ينطبق هذا الأمر على فترات المساء فقط. فعندما يكون الجو باردا في الخارج، يصبح لديك جميع الفرص السانحة لتهيئة مكان مريح لك داخل منزلك. اجلس في مكانك المفضل في المنزل، واستمتع باللحظة. كما يعتبر ذلك وقتا مثاليا لقراءة كتاب أو الاستماع للموسيقى أو حتى الالتفاف في البطانية. استمتع بتلك اللحظات وحميميتها.

4- شاهد مسلسلا تلفزيونيا

تقدم لك أمسيات نوفمبر/تشرين الثاني الطويلة فرصة كي تبدأ مشاهدة المسلسلات. ويمكنك الجلوس على مقعدك بشكل مريح وتشغيل المسلسل التلفزيوني المفضل لديك والاستمتاع بمشاهدته طوال المساء. اجعل هذه اللحظات ثمينة لأنها أطول الأمسيات في السنة، إذ أن الفصول ستتغير وستصبح منشغلا لدرجة لن تكون قادرا فيها على إيجاد الوقت الكافي لمشاهدة فيلم. لذلك، يعتبر نوفمبر/تشرين الثاني أفضل الأشهر للقيام بذلك.

5- الوقت المثالي للمشروبات الساخنة

نظرا لأن الجو يكون باردا للغاية في الخارج، فسيمثل هذا الشهر الوقت المثالي لتدفئة نفسك بفضل المشروبات الساخنة.

وقد تكون هذه المشروبات لذيذة بشكل مدهش وستحتاج لتذوق جميع أنواعها. وتتمثل هذه المشروبات في أنواع مختلفة من الشاي والقهوة. لكن يمكنك أن تجرب مشروبا جديدا كل يوم وترى ما إذا كنت ستحب مذاقه.

6- لا تتوقف عن الذهاب إلى قاعة الرياضة

لا يعتبر انتهاء فصل الصيف سببا لتوقفك عن الذهاب إلى قاعة الرياضة. فإذا كنت ترغب في البقاء إيجابيا وسعيدا، لا بد من الحفاظ على لياقتك البدنية. وللإبقاء على مزاج جيد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تحتاج إلى الكثير من التحفيز وتعد قاعة الرياضة المكان المناسب لذلك.

7- شارك في النشاطات

عادة ما يكون موسم الصيف مزدحما بالمناسبات والأنشطة، عكس الخريف الذي يغلب عليه الفراغ لدرجة أنك لا تجد ما تفعله. رغم ذلك، وإذا بحثت جيدا، فستجد قائمة طويلة بالمهرجانات وغيرها من الأحداث المثيرة للاهتمام والرائعة. ويعتبر شهر نوفمبر/تشرين الثاني أفضل الأشهر لحضور الحفلات أو المسرحيات الموسيقية.