هل سمعت “بلبن العنكبوت”!

كشف علماء صينيون عن مفاجأة جديدة، بعثورهم على نوع من العناكب يفرز حليبا أكثر فائدة 4 مرات من حليب الأبقار.

ومن المعتاد عليه أن تبقى أنثى العنكبوت وصغارها في “العش” لحين وصول الصغار إلى حجم العنكبوت البالغ، وهو أمر يحدث خلال 20 يوما، وفقا لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

واعتقد العلماء سابقا أن صغار العناكب لا تتغذى على أي شيء خلال هذه الفترة، حتى تصل إلى الحجم الذي يسمح لها باصطياد فرائسها، لكن مجموعة من العلماء الصينيين اكتشفوا تفاصيل جديدة.

واكتشف باحث في أكاديمية الصين للعلوم، أن إناث نوع من العناكب يعرف بـ”توكسياس ماجناس”، تفرز مادة أشبه بالحليب.

وقال زانجي تشين: “لم نكن نعرف كيف يكبر صغار العناكب من دون أي طعام، إلى أن لاحظت في أحد الليالي، عنكبوتا صغيرا يلتصق ببطن أمه”.

وعمل العالم بعدها، مع زملائه المشاركين بالدراسة، بوضع أنثى عنكبوت تحت المجهر، والضغط على بطنها، ليفاجأوا بخروج مادة بيضاء سائلة تشبه الحليب.

واكتشف العلماء بعد تحليل الحليب، أنه يحتوي على دهون، ونسبة بروتين أعلى بـ4 مرات من تلك الموجودة في حليب الأبقار، مما يجعله أكثر فائدة.