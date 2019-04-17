هل ارتداء الجوارب أثناء النوم يسبب العمى؟

هل صحيح أن ارتداء الجوارب أثناء النوم يسبب العمى؟

نصائح عديدة نسمعها بصورة دائمة من أبرزها: “لا ترتدي الجوارب خلال نومك، لأنها تمنع تنفس العين وتعرضها للحساسية والجفاف وربما يكون العمى”.

في هذا الإطار، نشر موقع “الكونسلتو” المصري تقريرا حول حقيقة تلك الأسطورة، وفقا لما نقله عدد من الخبراء المتخصصين في طب وجراحة العيون.

وقال الخبراء إن تلك المقولة ليست إلا “خرافة” ليس لها أي أساس علمي على الإطلاق.

وقال الدكتور ياسر عبد العال، استشاري طب وجراحة العيون: “لا يوجد علاقة بين صحة العيون وارتداء الجوارب أثناء النوم على الإطلاق، وهذا الاعتقاد ليس إلا خرافة لا أساس لها من الصحة”.

وقال أيضا عبد العال: “إذا كانت الجوارب التي يرتديها الشخص غير نظيفة وملوثة بالبكتيريا والفطريات والميكروبات، ففي هذه الحالة فقط، يمكن أن تؤدي إلى تناثر تلك الأجسام الدقيقة في الهواء، ما يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية الملتحمة، ويؤدي لإصابتها بالحساسية، أو الرمد الالتهابي أو الصديدي”.

لكن تابع قائلا: “لكن ذلك لا يحدث عند النوم فقط، بل في كل الحالات”.

وأضاف: “الأمر نفسه يمكن أن يحدث عند ملامسة اليد لتلك الجوارب الملوثة بالفيروسات أو الميكروبات ثم ملامستها للعين، وهو ما يجعل المصاب يشعر باحمرار العين بشكل واضح مع حكة ونزول بعض الإفرازات من العين المصابة، وهو ما يحتاج إلى علاج فوري لها”.