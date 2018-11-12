هكذا “تتخفى” على إنستغرام.. وتفلت من “المزعجين!

تتيح جميع منصات التواصل الاجتماعي إمكانية تبادل الرسائل مع الأصدقاء كما هو الحال في تويتر وفيسبوك ماسنجر وواتساب وإنستغرام وغيرها، ولكن الرسائل المباشرة على منصة إنستغرام أصبحت أكثر إزعاجًا بعدما طرح التطبيق ميزة تسمح للمتابعين بمعرفة وقت استخدامك للتطبيق عن طريق نقطة خضراء اللون توجد بجوار أسماء الأصدقاء المتصلين بالإنترنت، في حين يريد الكثير من مستخدمي إنستغرام تصفح الصور دون إعلام المتابعين أنه موجود.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها منصة إنستغرام بإعلام المستخدمين بحالة أصدقائهم، حيث قدم التطبيق لأول مرة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ميزة حالة النشاط Activity Status ومن شأن هذه الميزة إخبار أصدقائك إذا كنت متصلاً بالإنترنت online، أو المدة التي قضيتها منذ فتح التطبيق بدون وجود مؤشر أخضر، والآن يتم الجمع بين الاثنين معا.

كيفية معرفة الأصدقاء النشطين على إنستغرام

يمكنك معرفة آخر وقت لنشاط الأشخاص الذين يتابعونك أو يجرون محادثات خاصة معك من خلال عدة طرق:

• سترى نقطة خضراء اللون بجوار اسم المستخدم وصورته في صندوق البريد الوارد المباشر Direct inbox، وأي مكان آخر على إنستغرام.

• في صندوق بريد الوارد سترى آخر حالة نشاط له (على سبيل المثال: نشط منذ 25 د، نشط أمس، تمت المشاهدة، جارٍ الكتابة…).

إذاكنت لا تريد أن يعرف المتابعون لك أنك نشط على إنستغرام، يمكنك التحكم في حالة نشاطك من خلال الإعدادات.

للحفاظ على خصوصيتك تظهر النقطة الخضراء فقط في قائمة الرسائل المباشرة الخاصة بك وكذلك في قائمة الأصدقاء عندما تذهب لمشاركة منشور كرسالة مباشرة، ولن يتمكن من رؤية النقطة الخضراء سوى الأصدقاء أو المستخدمين الذين قمت بمراسلتهم، لذلك إذا كان قلقك بخصوص معرفة الغرباء لحالة نشاطك فلا داعي للقلق لأن هذا لن يحدث، ولإيقاف هذه الميزة لجميع المتابعين اتبع الخطوات التالية:

نظرًا لأن تطبيق إنستغرام أحد التطبيقات الشائعة لنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد Android، فإن الخطوات ستكون واحدة لكلاهما:

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings، وللوصول لهذه القائمة اضغط على رمز الترس (بالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس iOS) أو أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد Android)

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الحماية والخصوصية Privacy and Security

• اختر قائمة حالة النشاط Activity Status

• يمكنك إلغاء تفعيل خاصية إظهار النشاط عن طريق زر التبديل الموجود بجوار خيار Show Activity Status ليصبح لونه رماديا

وبمجرد إلغاء رؤية حالة نشاطك سيكون باستطاعتك استخدام إنستغرام دون أن يعلم أحد أنك نشط حالياً.

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