هذه الفئة الاكثر مشاركة للشائعات على “فيسبوك”

اكدت دراسة حديثة نشرها موقع Science Advances وشارك فيها عدة باحثين توصلت الى ان الامريكيين الذين تزيد اعمارهم عن 65 عاماً يشاركون الاخبار المزيفة بنسبة تزيد سبعة اضعاف مقارنة بالفئة العمرية الاصغر {18-29}.

وان الدراسة لم تستخلص استنتاجاً حول سبب مشاركة كبار السن للاخبار المزيفة لكن باحثين متخصصين قالوا ان السبب قد يعود لافتقارهم الخبرة في استخدام الانترنت مقارنة بالفئات العمرية الاصغر سناً او بسبب التدهور المعرفي نتيجة التقدم بالسن والذي يجعلهم عرضة لتصديق الاخبار الكاذبة”.

واشارت الدراسة الى ” جهود الشركات التقنية الكبرى في مجال محاربة الشائعات او الاخبار المزيفة في العالم”.

