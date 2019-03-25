مارس 25, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

ميزة جديدة في “واتس آب” ستنال إعجاب المستخدمين!

التاريخ:
فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
اترك تعليق
30 مشاهدة

ميزة جديدة في “واتس آب” ستنال إعجاب المستخدمين!

يقوم مصممو تطبيق “واتس آب” باختبار ميزات جديدة ستسمح للمستخدم بالحصول على معلومات إضافية عن الرسائل الواردة وإظهار البريد المزعج.

وأفاد موقع “WEBetaInfo” بأن إحدى الميزات الجديدة تدعى “المعلومة حول إعادة الإرسال”، ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال.

وتنحصر الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تم إعادة توجيهها أكثر من 4 مرات.

وأضاف مصنعو التطبيق هذه الميزات لمساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مرارا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.