موجة حر قياسية قرب القطب الشمالي

سجلت منطقة أليرت، أقرب المناطق المأهولة في العالم إلى القطب الشمالي مع مسافة تقل عن 900 كيلومتر، “مستوى حرارة قياسية مطلقة” بلغ 21 درجة مئوية، الأحد، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكندية، الثلاثاء.

وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية، أرميل كاستيلان: “هذه الإحصائية تشكل ظاهرة بحد ذاتها، وهذا واحد من مئات الأرقام القياسية المسجلة جراء احترار المناخ”.

وتضم أليرت، القاعدة العسكرية الدائمة المستخدمة خصوصاً لاعتراض الاتصالات الروسية، محطة للأرصاد الجوية منذ 1950.

وبلغت الحرارة 21 درجة مئوية الأحد، “وهو مستوى قياسي مطلق لم نشهده من قبل، وفق كاستيلان الذي أشار إلى أن الحرارة بلغت 20 درجة مئوية الاثنين.

كما لفت إلى أن الحرارة بلغت 17,6 درجة مئوية، الثلاثاء، عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20,00 بتوقيت غرينيتش)، “وهذا الرقم مرشح للازدياد”.

وقال كبير علماء المناخ في وزارة البيئة الكندية، ديفيد فيليبس: “ليس من المبالغة القول إننا أمام موجة حر في القطب الشمالي”، مشيراً إلى أن درجات الحرارة هذه تشكل مستويات قياسية لكل من هذه الأيام”.

ويعود مستوى الحرارة القياسية السابق والذي بلغ 20 درجة مئوية، إلى 8 تموز/يوليو 1956، لكن منذ 2012، شهدت أيام عدة حرارة تراوح بين 19 و20 درجة مئوية في هذه المحطة الواقعة على ضفاف المحيط المتجمد الشمالي.

ويبلغ متوسط درجات الحرارة اليومية في أليرت خلال شهر تموز/يوليو 3,4 درجة مئوية، فيما معدل الحرارة القصوى يبلغ 6,1 درجة.