مفاجأة.. هاتف ذكي ببطارية مشحونة لـ50 يوما

تعتزم شركة “إنرجايزر” حل أزمة بطاريات الهواتف المحمولة، بطرح هاتف ذكي ببطارية تدوم 50 يوماً قبل أن يحتاج المستخدمون إلى إعادة شحنها من جديد.

وتؤرق الحاجة المتكررة إلى إعادة شحن بطاريات الهواتف الذكية المستخدمين، وهي مشكلة لم تستطيع شركات الهوتف الأكثر شعبية حلها حتى الآن، إذ يشكو المستخدمون من الحاجة المتكررة لشحن الهاتف خلال اليوم الواحد.

لكن هاتف “إنرجايزر” الذي أطلقت عليه اسم Power Max P18K Pop ليس رقيقاً عند مقارنته بالهواتف المحمولة العصرية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشركة المصنعة للهاتف قولها إن المستخدمين يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو عبر هذا الهاتف طيلة يومين متواصلين، والاستماع إلى 100 ساعة من الموسيقى، قبل أن يحتاجوا إلى إعادة شحن بطاريته مرة أخرى.

وأثار الهاتف الاهتمام خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة للعام 2019 في برشلونة، حيث كشفت الشركة عن الهاتف.

وعلى رغم من أن الهاتف كبير الحجم وثقيل الوزن، إلا أن الشركة المصنعة تقول إنه يحمل كل المزايا المتوقعة في هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

وتأمل “إنرجايزر” أن يكون لهاتفها أعلى قدرة بطارية في هاتف ذكي على الإطلاق بسعة 18000mAh،، بالإضافة إلى خمس كاميرات.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة في وقت لاحق عن سعر وموعد طرح الهاتف للبيع في الأسواق.