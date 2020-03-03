مع انتشار “كورونا”.. إليك طريقة لصنع مطهرك الخاص في المنزل

كشف موقع أميركي، عن طريقة لتصنيع مطهر منزلي خاص بعد نفاذ مطهرات اليدين وقناعات الوجه “الكمامات”، في بعض الدول وارتفاع أسعارها بشكل جنوني في دول أخرى مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت أستاذة علم الأحياء بجامعة “ويليام باترسون”، مريم وهرمان، أن كل ما تحتاجه لصناعة مطهر اليد في المنزل هو الكحول، فلا بد لأي مطهر أن يحتوي على نسبة 60% من الكحول حتى يكون فعالا، مبينة انه يمكن إضافة بعض قطرات من الصبار (Cactus – aloe vera) إلى أي مادة كحولية عند صناعة المطهر.

وأوضحت أن الكحول هو العنصر الأهم والنشط في المطهر، كما يمكن استخدام المشروبات الكحولية الروحية -أذا لزم الأمر- كمطهر مثل (البيرة، النبيذ)، مؤكدة أنها ستطهر اليد بفاعلية.

وعن الطريقة بينت انه يمكن صناعة المطهر عن طريق خلط ثلثي كوب من كحول “الأيزوبروبيل” (Isopropyl alcohol) بنسبة 91 % أو إيثيلين (Ethylene) مع ثلث كوب من سائل الصبار (أو الماء)، ويمكن إضافة 10 قطرات من الزيت المعطر، لتكون له رائحة.

كما يمكن صناعة مناديل معقمة خاصة عن طريق وضع منديل ورقي أو “منشفة” في أي محلول يحتوي على نسبة كحول أكثر من 60%، وهذه المناديل المبللة بالكحول ستكون أكثر فعالية في قتال الجراثيم عند ملامسة الأسطح.

وبحسب الدراسات يمكن استبدال المواد الكحولية بالمطهرات التي تستخدم في تطهير الاسطح المنزلية، عبر اضافة كمية قليلة (ملعقة) إلى ثلث كوب من سائل الصبار (أو الماء) وبعض قطرات الزيت المعطر.

لكن الخبراء أكدوا أن الأفضل من مطهر اليد، هو غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وبصورة جيدة، فغسل اليدين أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا، كما أن غسل اليدين يقتل الجراثيم ويزيلها أما المطهر يقتل الجراثيم ويتركها على الجلد.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بلغت منذ ظهوره في أواخر كانون الأول الماضي، في مدينة ووهان الصينية، نحو 82 ألف حالة، وبلغت عدد حالات الوفاة 3119 حالة وفاة.