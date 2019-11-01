مذنب بمياه غريبة لم يسبق له مثيل يدخل مجموعة الشمس

دخل مذنب غامض المجموعة الشمسية، وقال العلماء إنه قد يحمل مياها غريبة معه، حيث نشروا بحثا تناول تحليل بيانات المذنب البينجمي 2I/Borisov”، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا أكسبرس”، ونقلته عنها وكالة سبوتنيك.

وجاء في البحث، أن العلماء يعتقدون أن المذنب يطلق بخار ماء مع اقترابه منا على بعد سنوات ضوئية.

فيما يعد المذنب “2I/Borisov” ثاني زائر غريب للنظام الشمسي، وهو مذنب لم يسبق له مثيل وفقا لعلماء الفلك، حيث إن لديه مياها متأتية من نظام نجمي آخر.

في التفاصيل، أن فريقا من العلماء بقيادة آدم مكاي، عالم فلك في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لـ”ناسا” في غرينبيلت بولاية ماريلاند، أبلغوا عن هذا الاكتشاف في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وقالوا إنهم سيستمرون في مراقبة المذنب على أمل أن يتعلم أشياء جديدة تتعلق به قبل أن يقترب من الشمس في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووضع العلماء المذنب في البداية في مقارنة بالصخرة الفضائية “أومواموا”، التي تعرف كونها أول زائر بينجمي يتم اكتشافه في نظامنا الشمسي، ما يعني أنه جاء إلى مجرتنا من مكان بعيد خارج درب التبانة.

“تركيبة متقلبة”

كما استخدم فريق في مركز غودارد لرحلات الفضاء، التابع لوكالة “ناسا”، طيفا ضوئيا لمراقبة نوع التركيبات الكيميائية التي أطلقتها الصخرة الفضائية. ووجد العلماء أن الماء ينفد من المذنب بمعدل 113 سبتيليون لتر من الماء في الثانية، وتوصل تحقيق منفصل إلى أن المذنب كان مشابها بشكل غريب للمذنبات الأخرى، على الرغم من أنه جاء من مكان بعيد جدا.

أيضا لفتوا إلى أن المذنبات الغنية بالمياه ليست فريدة من نوعها في نظامنا الشمسي، فهناك نظرية مفادها أن الكثير من مياه الأرض جلبتها إلينا المذنبات والكويكبات.

عوالم أخرى فيها ماء

وبهذه الاحتمالات التي تشير إليها الدراسة من يمكن القول إن أنظمة النجوم الأخرى من المحتمل أن تتشكل من خلال عمليات مماثلة لنظامنا، كما يمكن أن تحتوي على عوالم أخرى غنية بالماء، ما يتيح القدرة على دعم الحياة خارج كوكب الأرض، منوّهين بأن المذنب يملك تركيبة متقلبة بدائية يُعتقد أنها تعكس الظروف الموجودة في منطقة تشكيلها في قرص النجم الأولي.

يذكر أن “المذنب 2I/Borisov يوفر فرصة لأخذ عينات من التكوين المتقلب للمذنب الذي بشكل لا لبس فيه، أتى من خارج النظام الشمسي، ما يوفر قيودا على فيزياء وكيمياء أقراص النجوم الأولية الأخرى، بحسب ما أشار له العلماء وقالوا إن المذنب محمر اللون مع نواة صلبة يبلغ قطرها نحو كيلومتر واحد، وتمكن الفريق من استكشاف الزائر الثاني لنظامنا الشمسي في سبتمبر باستخدام برنامج كمبيوتر خاص مصمم خصيصا للعثور على كائنات بينجمية.