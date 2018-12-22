متى ستحترق الأرض ؟

نشرت “روسكوسموس” الروسية فيديو باسم “متى تحترق الأرض”، وفيه تتحدث عن مصير الشمس وكواكب النظام الشمسي.

وأكدت في الفيديو أن بعد إنتاج الهيدروجين، ستشتعل الشمس بقوة جديدة. وسيصبح سطوعها أكثر بآلاف المرات.

وستحرق سطح الكواكب القريبة منها، بما في ذلك الأرض.

وقال سيرغي لومونوسوف، وهو باحث رائد في معهد الدولة الفلكي في جامعة موسكو الحكومية، في شريط الفيديو “من وجهة النظر الكونية، لدينا ما لا يقل عن مليار سنة حتى تصبح الشمس مصدر طاقة قوي جدا، ويبدأ تأثير الاحتباس الحراري الذي لا رجعة فيه على الأرض دون أي تأثير من صنع الإنسان”.