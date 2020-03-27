ليس الحمى ولا الصداع.. علامة مبكرة في كل المصابين بكورونا

رغم أن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن هي الحمى وضيق التنفس والصداع، إلا أن مؤشر جديد قد يظهر قبل هذه الأعراض ويشير إلى الإصابة بالفيروس، وفق شهادة ممرضة لموقع شبكة “سي أن أن” الأميركية.

وجاءت الشهادة من تشيلسي إيرنست، وهي ممرضة في دار الرعاية في مركز رعاية الحياة في كيركلاند، واشنطن، مركز تفشي المرض في الولاية، حيث يوجد 129 مريض بالفيروس ، مع تسجيل 35 حالة وفاة.

وقالت تشلسي للموقع إن جميع المصابين بالفيروس كان هناك احمرار يحيط بعيونهم، مؤكدة أنه أهم علامة على الإصابة.

وهناك 6 أعراض أخرى بسيطة يشعر بها مريض فيروس كورونا المستجد أو كما يطلق عليه “كوفيد-19″، بحسب صحيفة صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأضافت أن الطبيب بات يسألها قبل كل شيء عن عيون المرضى، وما إن تخبره أن شخصا عيونه حمراء، حتى يأمر بتجهيز سرير له.

وفي حديثها إلى الشبكة من مركز تفشي المرض في واشنطن، قالت: “إنه شيء شاهدته في جميع المرضى، الجزء الأبيض من العين ليس أحمر، بل وكأن هناك ظلال حمراء على السطح الخارجي للعين”.

وتابعت تشيلسي: “كان لدينا مرضى اقتصرت أعراض الفيروس فيهم على العيون الحمراء فقط”.

وأضاف تقرير الموقع أنه حتى الآن، لم تدرج السلطات الصحية العيون الحمراء أو أي شكاوى العين على قوائم أعراض الفيروس.

وتشمل الأعراض الرسمية الحمى والسعال وضيق في التنفس، فيما العلامات التي تستدعي الطوارئ هي الألم المستمر أو الضغط في الصدر والشفاه الزرقاء.

ولكن الأحد، أرسلت الأكاديمية الأميركية لطب العيون تنبيهًا حول التقارير التي تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب في الغشاء الذي يبطن الجفن.