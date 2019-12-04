لهذه الأسباب فكّري مرتين قبل رمي قشور الموز!

نشر موقع Femme Actuelle الفرنسي تقريراً نقل فيه عن خبيرة التغذية الأسترالية سوزي بوريل قولها إنه يمكن تناول قشر الموز من أجل تحقيق هدف خسارة الوزن وحرق الدهون الضارة واستعادة الرشاقة.

وأشارت إلى أنه يمكن مثلاً تحضير مخفوق الموز مع إضافة القليل من القشر إليه. وأضافت أن أكله يساعد على الحصول على نسبة أعلى بـ10% من الألياف و20% من الفيتامينات المختلفة و20% من الفيتامين C إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيزيوم.

ولفتت إلى أن هذا القشر يساعد أيضاً على الشعور بالشبع لوقت طويل لأنه مصدر مهم للألياف.

وفي المقابل نبهت الخبيرة إلى ضرورة توخي الحذر لأن بعض القشور قد تحتوي على بقايا مبيدات حشرية سامة. ولهذا رأت أنه من الأفضل اختيار الموز الذي اعتمدت في زارعته الطرق العضوية.