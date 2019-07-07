للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون

نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا أشارت فيه إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يموتون سنويا بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها خطورة الموضوع، لافتة إلى أن الإقلاع عن هذه العادة يحتاج إرادة قوية جداً.

وكشفت المنظمة، أنّه يمكن اللجوء إلى بعض الحيل السهلة التي تساعد على ترك السجائر نهائياً، منها الليمون.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أنه يجب عصر ليمونة واحدة في كوب من الماء الفاتر، وتناوله عند الشعور بالرغبة في التدخين.

كذلك يجب التوقف عن شرب القهوة لبعض الوقت، لأن استهلاك الكافيين مع النيكوتين يعزز الرغبة في اتباع هذه العادة ويزيد التعلق بالسيجارة.

أيضا، من الضروري الانتباه إلى أن الليمون قد يكون مؤذيا في حال إصابة المدخن من مشاكل في المعدة أو من اضطرابات كلوية.

ومن المهم ممارسة الرياضة وشرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، من أجل تعويض النقص في الفيتامينات والمعادن الذي قد يسببه التدخين.