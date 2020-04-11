لقاح كورونا قد لا يصل أبداً ونحتاج إلى خطة بديلة

قالت خبيرة ترأس البحث العالمي عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، إن العالم يحتاج لوضع خطة بديلة لمواجهة تفشي الوباء القاتل، لأن لقاحاً فعالاً ضده “قد لا يصل أبداً”، كما أوردت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، السبت.ونقلت الصحيفة عن الأسترالية جين هالتون، تحذيرها من خلق “توقعات غير واقعية”، موضحة أنه لم يكن هناك لقاح ناجح ضد الفيروسات التاجية الأخرى.

وقالت الصحيفة، إن تصريحات هالتون الواقعية تضعف الآمال في نجاح التجارب البشرية للقاح في أمريكا.

ووفق ما قالت الخبيرة لصحيفة أسترالية، إذا نجحنا في الوصول إلى لقاح العام المقبل، واعتبر فعالاً فسيكون ذلك سريعاً بشكل لا يصدق.

وأضافت لكنني أعتقد أنه من المهم عدم خلق توقعات غير واقعية. لم ينجح أحد في تطوير لقاح فيروس كورونا، وما زلنا لا نملك لقاحاً ضد فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي البالغ 32 مليون شخص على مدى 40 عاماً، فإنه لا يوجد له لقاح.

وأضافت “لن أقول أبداً أبداً ولكن هذه هي وجهة نظري حول جدول زمني لمدة 18 شهراً: إنه أمر بطولي، صعب حقاً”.

وكانت هالتون رئيسة سابقة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وهي رئيسة سابقة لجمعية الصحة العالمية.

وترأس الآن الجهود المبذولة في التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، الذي يدعمه الملياردير الأمريكي بيل غيتس.

وكانت شركة أمريكية تدعى نوفافاكس أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تعتزم إطلاق تجربة بشرية للقاحها النموذجي في ماي المقبل على أن تظهر النتائج بحلول جويلية، حسب موقع قناة “الحرة” الأمريكية.

كما أجريت دراسات للقاحات بشرية في الصين.

وقالت هالتون، إن هناك حاجة إلى “خطة بديلة” لأن “لا شيء مؤكداً” في العلوم.