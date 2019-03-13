مارس 13, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

“قليلو التدخين” معرضون لخطر الموت بنسبة مخيفة

التاريخ:
فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
اترك تعليق
16 مشاهدة

“قليلو التدخين” معرضون لخطر الموت بنسبة مخيفة

اكتشف أطباء مستشفى كليفلاند الأمريكي أنه حتى الذين يدخنون سجائر قليلة، هم أكثر عرضة للموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا.

وقرر أطباء المستشفى التحقق من المخاطر التي يتعرض لها “قليلو” التدخين (الأشخاص الذين يدخنون بين 15-50 سيجارة في الشهر). وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤلاء يمكن أن يتعرضوا إلى عواقب وخيمة على الرغم من أنهم يدخنون قليلا. ويقول المشرف على الدراسة: “هؤلاء أكثر عرضة لخطر الموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا”.

لذلك، ينصح الأطباء كل من يرغب بالحفاظ على صحته بالتخلي نهائيا عن تدخين جميع أنواع السجائر مهما كانت كميتها.

المصدر: ميديك فوروم

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.