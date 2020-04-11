قلم جديد يكتب ويرسم في الهواء

حصلت شركة “أبل” على بعض براءات الاختراع الرائعة والغريبة في الأسابيع الأخيرة، لكن لا شيء يضاهي اختراعها الأخير قلم Apple Pencil الذي يعمل على أي سطح، بحسب ما ذكرته مجلة laptopmagazin.

وتصف براءة الاختراع الممنوحة للشركة حديثا بعنوان “إنشاء المحتوى باستخدام جهاز الإدخال الإلكتروني على الأسطح غير الإلكترونية”، نوعا جديدا من قلم Apple Pencil يمكنه الكتابة أو الرسم على الأسطح غير الملموسة، وحتى الهواء.

أما عن كيفية عمله، فإن القلم الإلكتروني يرسل إشارة يمكن لأجهزة الاستشعار، أو أجهزة الاستقبال، على أجهزة MacBook أو iPad اكتشاف متى يتلامس طرف القلم مع سطح ما.

ونظرا لأنه لن يحتاج إلى اتصال مباشر مع شاشة تعمل باللمس، يمكن أن يعمل قلم Apple Pencil المستقبلي نظريا على أي مادة.

وتشير براءة الاختراع إلى أن القلم يمكن أن يعمل بدون جهاز ثانوي، مثل MacBook أو iPhone، وإذا كان Apple Pencil يحتوي على أجهزة استقبال مدمجة، فيمكنه تتبع تحركاته الخاصة وتخزينها في الذاكرة وتحميلها عند توصيلها بجهاز آخر.

واستمرت المجلة في وصف كيفية عمل القلم بدون سطح على الإطلاق، قائلة إنه يحتاج فقط إلى تتبع حركات القلم، وليس ما يلمسه الطرف، وهذا يعني أنه يمكنك الرسم أو الكتابة بمجرد التلويح بالقلم في الهواء.

وقد تم تسجيل براءة الاختراع في عام 2017، لكن لم يتم منحها حتى وقت سابق من هذا الأسبوع.