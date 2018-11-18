“فيسبوك” يحذف 1.5 مليار حساب مزيف في انحاء العالم

قال مركز الاعلام الرقمي DMC بان شركة الفيسبوك اصدرت تقريرها نصف السنوي للشفافية الذي يتناول طلبات الحكومات لمعلومات ترتبط بالمستخدمين وغيرها.

واكد المركز في بيان تلقته ‘الاخبارية’، ان ‘فيسبوك قام بحذف حوالي مليار و500 مليون حساب مزيف للفترة المحصورة بين الشهر الرابع والشهر التاسع لعام 2018 ، بزيادة 200 مليون عن الاشهر الستة التي قبلها’.

وبين فريق مركزالاعلام الرقمي ان الحذف جاء بسبب انتهاك المنشورات لمعايير الفيسبوك مثل عري البالغين و النشاط الجنسي والحسابات المزيفة وخطابات الكراهية والسبام والمنشورات الارهابية والعنف بالاضافة الى فئتين جديدتين هما التنمر والمضايقات، وعري الاطفال ومحاولة الاستغلال الجنسي لهم.

واشار المركز الى ان فيسبوك حذف 90% من المنشورات التي تخالف معايير الفيسبوك لكن تبقى هناك صعوبة في حذف المنشورات المتعلقة بالتنمر والازعاج، كما ان الشركة اوضحت انها حذفت 14.9٪؜ فقط من منشورات التنمر والازعاج قبل تبليغ المستخدمين عنها، وانها وجدت 51.6٪؜ فقط من منشورات انتهاك خطاب الكراهية قبل تبليغ المستخدمين عنها .مليار حساباً مزيفاً.