فيسبوك وغوغل يتعقبان المستخدم اثناء تصفحه للمواقع الاباحية

افاد مركز الاعلام الرقمي، بان كل من شركتي الفيسبوك وغوغل يتعقبان عادات المستخدم وتفضيلاته وهو يتصفح المواقع الاباحية حتى لو كان يقوم بذلك وهو في وضع المتخفي بحسب دراسة حديثة.

واوضح المركز في بيان تلقت له، ان “الورقة البحثية التي كتبها باحثون من مايكروسوفت و جامعتي كارنيغي ميلون Carnegie Mellon وبنسل?انيا Pennsylvania حاولت استكشاف آلية التعقب وخرق الخصوصية التي يتعرض لها المستخدم في المواقع الاباحية وكيفية استخدام الخوارزميات لمتابعة معظم ميول التصفح الشخصي، حيث تم فحص 22484 موقع اباحي حول هذا الموضوع ووجد البحث أن نسبة 93 % من هذه المواقع تقوم بتسريب بيانات المستخدم إلى طرف ثالث”.

وبين المركز ان “العديد من المواقع والتطبيقات تتضمن رمزًا Code من جهات أخرى ( طرف ثالث) لا يعرفها المستخدمون، ومن الممكن لهذا الرمز او الشفرة أن تسمح للشركات بمراقبة مايقوم به المستخدمون دون علمهم أو حتى موافقتهم، كما يقوم هذا الرمز ببناء ملفات تعريف تفصيلية لعادات واهتمامات المستخدمين في هذه المواقع الاباحية بحسب البحث”.

واشار المركز الى ان “كل من الفيسبوك وغوغل قد نفت انها تستخدم بيانات مجموعة من المواقع الاباحية لانشاء “ملفات تعريف تسويقية تستفيد منها في ايصال الاعلان للمستخدم وفقا لنيويورك تايمز”.