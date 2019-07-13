غوغل تعترف: موظفونا يستمعون لاحاديثكم

أقرت شركة “غوغل” الاميركية بأن موظفيها يستمعون إلى تسجيلات الأوامر التي يلقيها مستخدمو تطبيق “غوغل أسيستانت”، الذي تزود به الشركة الكثير من الاجهزة الذكية.

وذكرت الشركة في بيان لها امس الخميس، (11 تموز 2019) أنها تقدم متقطفات الحوارات بين المستخدمين وخدمة “غوغل أسيستانت” للخبراء في جميع أنحاء العالم، موضحة انه “جزء هام لعملية إنشاء التكنولوجيات الصوتية، ويعد ضروريا لخلق المنتجات الأخرى مثل “غوغل أسيستانت”.

وجاء اعتراف “غوغل” بعدما سربت بعض تسجيلات مساعدها الذكي، باللغة الهولندية مبينة إنها تحقق في الحادثة.

وكانت هيئة البث الحكومية البلجيكية، قد حصلت على التسجيلات وراجعت أكثر من ألف مقطع صوتي، ووجدت أن 153 منها التقطت عن طريق الخطأ.

ولفتت الهيئة البلجيكية إلى أن التسجيلات المذكورة تضمنت ذكرا لعناوين شخصية محددة، وتفاصيل حول علاقات الأشخاص العاطفية وتفاصيل حول حياة أسرهم وأطفالهم، وغيرها من التفاصيل.

وتذرعت “غوغل” بأن موظفيها يستمعون إلى الأوامر الصوتية للوصول إلى فهم أفضل للغات ولكنات مستخدميها، لافتة إلى أن الأشخاص قادرون على إيقاف هذه الميزة، لكن إيقافها يفقد المساعد الذكي الكثير من ميزاته.

وأشارت “غوغل” إلى أن حصة التسجيلات الصوتية المخصصة للتحليل لا يتجاوز 0,2% من كل الأوامر التي يحصل عليها “غوغل اسيستانت”، مؤكدة منع خبراءها من القيام بفك الحوارات التي تسمع على خلفية الأوامر والأصوات الغريبة الأخرى.