علماء يحددون مدة العمر الطبيعي للإنسان

أعلن علماء من أستراليا أن طول العمر الطبيعي للجنس البشري الذي ينتمي إليه الإنسان العاقل، هو 38 سنة.

وتفيد مجلة Scientific Reports، بأن الخبراء يشيرون إلى أن “متوسط عمر الإنسان العاقل ازداد خلال الـ 200 سنة الأخيرة بمقدار الضعف، بسبب تقدم الطب وتغير نمط الحياة”.

وقد تمكن العلماء من تحليل التغيرات اللاجينية في الحمض النووي في أكثر من 200 نوع حيواني، من تقدير العمر الطبيعي لعدد من أنواع الثدييات بما فيها الحوت المقوس الرأس والذي يعرف أيضاً باسم حوت غرينلاند، الذي متوسط عمره 268 سنة، وهذا أكبر بنحو 58 سنة مما كان يعتقد سابقا.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء جامعة تيلبورغ الهولندية أعلنوا في أغسطس عام 2017، أن أقصى طول عمر للنساء هو 115.7 سنة وللرجال 114.1 سنة . وقبلهم في يونيو 2017 أعلن علماء من كندا، أن أعلى متوسط للعمر (أي متوسط طول عمر المعمرين في الأرض) هو أعلى مما أعلنه باحثون من الولايات المتحدة في أكتوبر عام 2016 ، حيث وفقا لهم، الحد الأقصى لمتوسط العمر المتوقع للفرد 115 سنة ، والحد الأقصى المطلق هو 125 سنة.

ويذكر أن الفرنسية جان كالمان التي توفيت في أغسطس عام 1997 كانت المرأة الأطول عمرا في العالم، التي بموجب الوثائق الرسمية، عاشت 122 سنة و5 أشهر و14 يوما.