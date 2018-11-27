علماء يجدون طريقة فعالة للإقلاع عن التدخين

استنتج العلماء من جامعة ويسترن في كندا إمكانية استخدام النفور العام من الإدمان على التدخين وإدانته في الإقلاع عن هذه العادة.

وأفادت مجلة شؤون المستهلك أن الخبراء لجأوا إلى تجربة عبر الإنترنت لاختبار ذلك.

وشارك في التجربة 156 مدخنا أمريكيا، وقد تم عرض علب سجائر عليهم، تحمل شعار “هكذا ينظر الناس إلى المدخنين” وصور أشخاص.

وكان في الحالة الأولى، تعبير وجوه 3 أشخاص محايدا، وفي الثاني كان يبدو عليهم الاشمئزاز واضحا.

واتضح أن المتطوعين، الذين رأوا علب السجائر، التي تحمل صور أشخاص مشمئزين، أصبحوا يشعرون بالخجل والذنب في كثير من الأحيان. وأظهرت الإحصائيات أن إرادتهم زادت للإقلاع عن التدخين.

أما الأشخاص، الذين كان التدخين كجزء من أسلوب حياتهم لم يستجيبوا لهذا الضغط، حسبما أفاد موقع “N+1”.

وقد وجد العلماء، في وقت سابق، فائدة غير متوقعة لحظر التدخين في الأماكن العامة. فقد اتضح أن هذه الإجراءات تقلل متوسط ضغط الدم “العلوي” لدى المدخنين السلبيين بشكل ملحوظ.