عظمة ديناصور عملاق في جنوب غرب فرنسا

عثر علماء حفريات فرنسيون على عظمة فخذ ديناصور عملاق هذا الأسبوع في موقع تنقيب بجنوب غرب فرنسا يُنبش فيه منذ عام 2010 عن رفات بعض أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض.

ويعتقد أن عظمة الفخذ، التي يصل طولها إلى مترين، وعثر عليها في موقع أونجاك-شارونت، تنتمي لأحد الديناصورات آكلة العشب ذات الأعناق والذيول الطويلة التي كانت منتشرة في العصر الجوراسي المتأخر قبل أكثر من 140 مليون سنة.

وقال رونان ألان، وهو عالم حفريات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس: “هذا اكتشاف كبير… أدهشتني على نحو خاص حالة حفظ هذه العظمة”. وأضاف “هذه حيوانات كان وزنها يتراوح بين 40 و50 طنا”.

وأوضح أن العلماء في الموقع القريب من مدينة كونياك عثروا على أكثر من 7500 أحفورة تعود لما يربو على 40 من مختلف الكائنات منذ عام 2010 وذلك في أحد أكبر الاكتشافات من هذا النوع في أوروبا على الإطلاق.