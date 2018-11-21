ضع مرآة خلف حاسوبك لصحة عينيك!

قدم مقال في صحيفة لوباريزيان نصائح لصحة العين، وقالت كاتبة المقال إلزا ماري إن هناك عدة معتقدات شائعة في ما يتعلق بتمارين الرؤية التي يعتقد أنها تخفف تعب العيون.

وقالت إن أول هذه الاعتقادات هو ترميش العيون، الذي يعتقد البعض أنه ضار، في حين ترى المقومة البصرية كارول فاليري أنه على العكس من ذلك، هو مفيد ويقوي عدسة العين، وينشط حركة الدم في الشبكية.

والفكرة الثانية الخطأ هي أن البعض يعتقد أن وضع حاسوبه قرب الحائط يساعد العين، في حين ترى الخبيرة أن هذه الفكرة خاطئة؛ لأن العين تحتاج إلى مجال واسع للنظر، وتنصح بوضع مرآة خلف الحاسوب لتوسيع مجال الرؤية.

أما المعتقد الثالث -وهو صحيح- فهو أن استعمال مرطبات العين مفيد، وهي فكرة توافق عليها الخبيرة، لأن المكيفات تجفف العين، وبالتالي فإن استعمال قطرة مرطبة يساعد في ترطيبها وتخفيف الضغط عليها، خاصة بالنسبة لمن يستعملون العدسات اللاصقة.

ورابع هذه المعتقدات هو ضرورة تحاشي الضوء الأزرق، ولم تحسم حتى الآن هذه المسألة، التي اختلف فيها المختصون، غير أنه ينصح بتفاديه عند النوم، خاصة أنه لا توجد حتى الآن نظارات جيدة لمكافحة هذا الضوء.

ونصحت الكاتبة بأن نخرج إلى الهواء الطلق، ونستفيد من إنارة طبيعية، لأن العين تفضل ضوء النهار على الضوء الصناعي.