صور.. “وفاة” نخلة بلاستيكية في وارسو.. بسبب تغيير المناخ

“ماتت” شجرة نخيل بلاستيكية عملاقة أصبحت رمزاً فنياً للعاصمة البولندية وارسو كجزء من حيلة للفت الانتباه إلى تغير المناخ.



وفوجئ سكان وارسو هذا الأسبوع برؤية أوراق الشجرة الشعبية وقد أصبحت رمادية اللون وتتدلى، مما تسبب في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفنانون الذين يقفون وراء الشجرة، والتي تم تثبيتها على جزيرة مرورية بوسط المدينة في عام 2002، استبدلوا الأوراق الخضراء بأخرى رمادية.

وكانت فكرة هذا الأسبوع هي التركيز على التهديد الذي تشكله الحضارة على البيئة، خاصةً الضباب الدخاني في وارسو.

واحتفت هذه الخطوة باليوم العالمي للبيئة الأربعاء الماضي. وأثنى الكثيرون، الجمعة، على فكرة “قتل” الشجرة كوسيلة للتحذير من آثار تغير المناخ.