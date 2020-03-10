دع القلق.. واحمل معك هذه الأشياء دائما لتجنب “كورونا”

مع ازدياد انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، وارتفاع معدل القلق بشكل كبير بين الأشخاص، هناك مجموعة من الأشياء التي يجب أن تتواجد بشكل مستمر في حقيبة يدك، أو في منزلك للوقاية من فيروس كورونا.

أشياء تساعدك على الوقاية من فيروس كورونا :

يجب أن تحرص على وجود المناديل الورقية، بحوزتك طوال الوقت، وعند السعال، أو الكحة يتم استخدامه لمرة واحدة فقط، ثم التخلص منه فورًا.

احرص على وجود المناديل المبللة التي تحتوي على نسبة من الكحول في حقيبتك، وعند لمسك لأحد الأسطح الملوثة، أو الوجود بأحد الأماكن التي يكثر بها سعال أو عطس الأشخاص، يجب في البداية أن تبتعد قدر الإمكان عن أي شخص يعاني من مرض تنفسي مسافة متر على الأقل، ثم استخدم المناديل المبللة لمسح يديدك جيدًا قدر الإمكان.

احرص على تواجد الصابون في منزلك طوال الوقت، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قادر على قتل مختلف الجراثيم، والفيروسات الموجودة على اليدين.

معقم أو مطهر اليدين الذى يحتوى على الكحول، حيث يعمل على منع انتشار الجراثيم، وتطهير اليدين بشكل مستمر.

زجاجة مياه، وذلك لكون المياه تعمل على ترطيب الجسم، وزيادة نسبة مناعة الشخص، بالإضافة لتجنب استخدام زجاجات مياه الآخرين لتجنب انتشار العدوى.

احرص على وجود الكمامة معك، واستخدمها في حالة إصابتك بالسعال أو العطس، حتى لا تنقل العدوى لأحد، ولكن احرص على غسل اليدين جيدًا قبل وبعد ارتدائها.