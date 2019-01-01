دراسة تكشف حقيقة وجود الحسد

العين تصدر شعاعاً مدمراً.. قد تشاهد ذلك في الأفلام والمسلسلات التي تتحدث عن الحسد، ولكن دراسة أجراها باحثون من جامعة “برينستون” الأمريكية، كشفت عن أنها ربما تكون حقيقة على أرض الواقع.

ووفق الدراسة التي نشرتها دورية “PNAS” ، وشملت 724 مشاركاً، فإن 5% منهم يعتقدون أن العين تُصدر أشعة غير مرئية مثل الليزر، يمكنها التأثير على الأشياء من حولنا17.

ولم يكتف الفريق البحثي بقيادة الدكتور مايكل غرازيانو، المعروف بنهجه غير التقليدي في العلوم، بإجابات المبحوثين، بل اختبر تلك الفكرة في تجربة عملية أُجريت في الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وخلال تلك التجربة التي شارك فيها 157 شخصاً، عُرض على المشاركين صوراً لشخص أسماه الفريق البحثي “كيفين” مرة وهو معصوب العينين، ومرة أخرى وهو مُبصر، وفي كلا المرتين كانت تعلوه أجسام على ارتفاعات مختلفة، وكل ما كان عليهم فعله هو تخمين إلى أي مدى شعروا أن تلك الأجسام يمكن أن تسقط عليه.

وفي الصور التي كان كيفين فيها مبصرا وينظر إلى الأجسام بنظرات ثاقبة جاءت الإجابات في صالح أنها لن تسقط عليه، بينما كانت الإجابة في صالح أنها ستسقط عليه عند مشاهدة صور كيفين وهو معصوب العينين، وهو ما يعني أن هناك اعتقادا بتأثير العين على الأجسام من حولنا.

وكشف الباحثون عن أن هذه النتيجة تفسر سبب اعتقادنا في بعض الأحيان أن بعض الناس لديهم نظرات ثاقبة.