خمس كلمات “تدمر” هاتف الآيفون

ذكر موقع “تيك إيرز” التقني المتخصص أن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة “خطيرة” في هواتف “آيفون”.

وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف “آيفون” اكتشفوا تعطل تقنية “الإدخال الصوتي” في هواتفهم وتعطل نظام تشغيل “آي أو إس” تماما حتى تحول الهاتف الخاص بهم إلى قطعة حديد تقريبا.

وأوضح الموقع أن نطق المستخدمين لكلمة “هايفن” (hyphen) خمس مرات متتالية يتسبب في “تعطل وتدمير هاتف آيفون تماما”، وفقاً لـ”سبوتنك”.

وتتركز تلك الثغرة على هواتف “آيفون 6″، و”آيفون 6 إس”، و”آيفون 8″، و”آيفون X”، و”آيفون X ماكس”، وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل “آي أو إس 12.1”.

من جانبها، قالت شركة “آبل” إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة، خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.

واعتذرت “آبل” عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل “آي أو إس 12″، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث “آي أو إس 13″، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.