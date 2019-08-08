خلافا للمعروف: شرب القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق !

وجد باحثون أميركيون أنه لا توجد أي علاقة بين شرب القهوة والأرق، حيث اكتشفوا أن تناولها قرب موعد النوم لا يؤثر على الرغبة في النوم بأي شكل من الأشكال، وثبت لهم في نفس الوقت أن الكحول والنيكوتين أكثر ارتباطاً بالأرق من الكافيين.

وأكد الباحثون أن النتائج التي خلصوا إليها من دراستهم التي أجروها في جامعة فلوريدا أتلانتيك ومركز ميسيسيبي الطبي أظهرت لهم بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أي علاقة بين القهوة والأرق، وهو ما اكتشفوه بعد تتبعهم 785 مواطناً أميركياً من أصل إفريقي على مدار 14 عاماً، وإذ تعد تلك الدراسة واحدة من أكبر الدراسات التي أجريت للوقوف على تأثير الكحول، الكافيين والتدخين ليلاً على النوم.

وقال الباحثون إنه وحتى بعد مراعاتهم عوامل أخرى قد تؤثر على جودة النوم المشتركين بالدراسة، مثل السن، الجنس، السمنة، وجود عمل أو دراسة لديهم في اليوم التالي للتجربة، الاكتئاب، القلق، التوتر، وجدوا أن تأثير الكافيين محدود على النوم.