مارس 07, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

خطوات (بسيطة) لتعقيم الهاتف المحمول من فيروس كورونا

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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خطوات (بسيطة) لتعقيم الهاتف المحمول من فيروس كورونا

اكد المركز الاميركي للسيطرة على الامراض والوقاية منها ” CDC “، السبت، ان تعقيم الهواتف المحمولة يحول دون وصول فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الى يديك وبالتالي الى داخل جسمك.

واورد الموقع الاميركي، اليوم (7 اذار 2020) الطريقة المثلى لتطهير الهواتف المحمولة كما يأتي:

أولا: لا بد من إطفاء الهاتف.

ثانيا: استخدم قطع تنظيف ناعمة لا تؤثر على ملمس الهاتف، وقادرة على التقاط أكبر عدد من الجراثيم.

استغل الجزء الجاف من القطعة عند التنطيف، وتأكد من غسلها قبل إعادة استخدامها مستقبلا.

ثالثا: استخدم كحول التنظيف.

تأكد أن المحلول مخفف، لا تضع الكحول على الهاتف مباشرة، بل ضع قليلا منه على جزء جاف من قطعة التنظيف، ثم ابدا تنظيف الهاتف بلين.

يمكن أيضا استخدام الصابون والماء لتنظيف الهاتف.

وتعتبر الهواتف الذكية من الأدوات القادرة على حمل فيروس كورونا ونقله، وقد أثبتت الأبحاث أن الهواتف عادة ما تكون موبوءة بالجراثيم والفيروسات التي تظل عالقة بها.

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