خارطة بالدول الاكثر معدلات انتحار.. شخص ينتحر كل 40 ثانية

وصلت معدلات الانتحار بحسب ما اعلنته منظمة الصحة العالمية الى 800000 شخص سنويا، ما يعني أن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية.

واشارت المنظمة الى ان الانتحار ظاهرة عالمية ويحدث طوال العمر الافتراضي، وبينت ان هناك دلائل تشير إلى أنه لكل شخص بالغ توفي بسبب الانتحار، وربما كان هناك أكثر من 20 شخصًا آخرين يحاولون الانتحار.

وحسب المنظمة ان الانتحار يعتبر ثاني أهم سبب للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15و 29 عاما، مؤضحة ان ابتلاع المبيدات، والشنق والأسلحة النارية من بين الأساليب الأكثر شيوعا للانتحار على مستوى العالم.

ولفتت المنظمة الى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستأثر بنحو 79% من حالات الانتحار في العالم.

ووفقا للخارطة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، فأن العراق يعد في العام 2016 من اقل البلدان التي تشهد حالات انتحار.

فيما يلي خارطة للدول التي تشهد اكثر معدلات الانتحار سنويا حسب عام 2016.