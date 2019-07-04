حقيقة فوائد تقشير الفواكه والخضراوات

يقوم معظم الناس بالتخلص من قشور الفواكه وبعض الخضروات لدى تناولها، بسبب التعود أو التفضيل أو في محاولة للحد من التعرض للمبيدات الحشرية، رغم ان إزالة القشور قد تؤدي إلى إزالة أحد الأجزاء الغنية بالمغذيات في النبات.

والتقرير التالي يستعرض ما يقوله العلم وخبراء التغذية بشأن تقشير الفواكه والخضراوات وتناولها من دون تقشيرها:

تحتوي الفواكه والخضراوات غير المقشرة على كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن وغيرها من المركبات النباتية المفيدة، مقارنة بنظيرتها المقشرة، فمثلا، يحتوي التفاح غير المقشر على نسبة تصل إلى 332 % من فيتامين K، و142% أكثر من فيتامين A، و115% أكثر من فيتامين C، و20% أكثر من الكالسيوم، و19% أكثر من البوتاسيوم من التفاح المقشر.

ويمكن أن تحتوي البطاطا المسلوقة غير المقشرة على ما يصل إلى 175% من فيتامين C، و115% من البوتاسيوم، و111% من حمض الفوليك و110% من الماغنيسيوم والفوسفور أكثر من البطاطا المقشرة.

ويمكن العثور على ما يصل إلى 31% من إجمالي كمية الألياف بالخضراوات في قشرتها، كما ان مستويات مضادات الأكسدة يمكن أن تكون أعلى بنسبة 328 مرة في قشور الفاكهة مقارنة بلبها، لذلك، فإن تناول الفواكه والخضراوات غير المقشرة يمكن أن يزيد من استهلاك العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم.

على سبيل المثال، يتم اعتبار قشور الأفوكادو والبطيخ غير صالحة للأكل، بغض النظر عما إذا كان يتم استهلاكها بعد طهيها أو في صورتها الخام.

يمكن أن تحتوي قشور الفواكه والخضراوات الأخرى، مثل تلك الموجودة في الأناناس والبطيخ والموز والبصل، على مادة صلبة يصعب مضغها وهضمها، لذلك يكون من الأفضل إزالة هذه القشور بشكل عام وعدم تناولها.

وفي حين أن بعض قشور الخضراوات تعتبر صالحة للأكل، إلا أنه لا ينبغي استهلاكها نيئة، ومن الأمثلة على ذلك القرع الشتوي وقشور اليقطين، والتي يتم استهلاكها بشكل أفضل بعد الطهي، للسماح للقشور بأن تصبح طرية.

إلا أن بعض قشور الفاكهة والخضراوات، رغم أنها صالحة للأكل تماما، قد يكون لها مذاق مر أو مغلفة بطبقة من الشمع أو الأوساخ التي يصعب تنظيفها بشكل خاص، لذلك يبقى التقشير أفضل خيار لك.

وأفضل طريقة لتجنب مبيدات الآفات الضارة هي زراعة المنتجات الخاصة بك أو شراء المنتجات العضوية باهظة الثمن فقط،و لضمان أن تكون الفواكه والخضراوات صحية قدر الإمكان منها، يتم استخدام الماء المالح، حيث تشير الأبحاث إلى أن نقع الفواكه والخضراوات في محلول بالماء المالح بنسبة 10% لمدة 20 دقيقة يتخلص من معظم المخلفات من المبيدات الأربعة الأكثر شيوعا.

ويعتبر الخل وسيلة أخرى لإزالة مخلفات المبيدات من الفواكه والخضراوات، ويقترح البعض نقع الخضراوات والفاكهة في ماء بالخل، لإزالة أنواع عديدة من البكتيريا.

وأخيرا، تبقى طريقة أخرى للحد من استهلاك مبيدات الآفات وهي تقشير الفواكه والخضراوات رغم أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة.