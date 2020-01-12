تلسكوب الصين العملاق يبدأ البحث عن حياة خارج الأرض

بدأت بكين رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم والذي ستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويبلغ قطر‭ ‬التلسكوب (فاست) 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد. ويعرف أيضا في الصين باسم (عين السماء).

وحصل التلسكوب على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016، ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

وقال جيانغ بينغ، رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب، إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى أن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وأفادت الوكالة أن المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030. وتعتزم بكين بدء تشييد محطة فضاء مأهولة العام المقبل.