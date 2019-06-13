تقرير: 60% من اللحوم لن تكون من الحيوانات المذبوحة بحلول عام 2040

أفاد تقرير نشر مؤخرا أن 60 بالمئة من اللحوم المستهلكة لن تأتي من مصادر حيوانية بحلول 2040.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها نشر أمس الأربعاء، 12 حزيران 2019، أن معظم اللحوم التي سيستهلكها الناس في عام 2040 لن يكون مصدرها الحيوانات المذبوحة، حيث ستتم زراعة حوالي 60 في المائة من اللحوم داخل أحواض أو قد تستبدل بمواد نباتية تبدو كاللحم أو تحمل نفس مذاقه، حيث يقدر التقرير أن 35 في المائة من مجموع اللحوم سيتم استزراعها في عام 2040 و25 في المائة سيكون بديلا نباتيا .

وأضاف التقرير الذي أعدته شركة “أيه تي كيرني” للاستشارات العالمية، ان هناك آثارا سلبية لإنتاج اللحوم التقليدية وهناك مخاوف يواجهها الإنسان بشأن رفاهية الحيوانات في ظل الزراعة الصناعية، حيث ينظر عدد كبير من الأشخاص إلى صناعة الثروة الحيوانية على نطاق واسع باعتبارها “شر لا بد منه” خصوصا مع مزايا استبدال اللحوم المنتجة تقليديا بلحوم نباتية جديدة وأخرى مستزرعة.

واوضح ان “قيمة صناعة اللحوم التقليدية، التي تضم مليارات الحيوانات، تقدر بألف مليار دولار سنويا أي ما يقارب 785 جنيه إسترليني، ومع ذلك، فإن الآثار البيئية الضخمة أصبحت واضحة من خلال الدراسات العلمية الحديثة خصوصا مع الانبعاثات التي تسببت في أزمة المناخ ومختلف المشاكل البيئية التي تسببت في تدمير الأراضي الزراعية وتلوث الأنهار والمحيطات”.

وبين التقرير أن شركات مثل “بيوند ميت” و”إيمبوسبل فوود” و”جاست فود” التي تستخدم مكونات نباتية لإنشاء البرغر البديل والبيض المخفوق وغيرها من المنتجات تشهد نموا سريعا، حيث تشير تقديرات شركة “أيه تي كيرني” للاستشارات العالمية إلى أنه تم استثمار مليار دولار في هذه المنتجات النباتية، وقد شاركت المؤسسات التي تهيمن على سوق اللحوم التقليدية في هذا الاستثمار.

وتوقعت”أيه تي كيرني” هيمنة اللحوم المستنبتة على المدى الطويل لأنها تنتج طعم ومذاق اللحوم التقليدية أكثر من البدائل النباتية، لافتة إلى ان “التحول نحو أنماط الحياة المرنة والنباتية أمر لا يمكن إنكاره، فقد قام العديد من المستهلكين بتقليص استهلاكهم للحوم نتيجة زيادة وعيهم تجاه البيئة ورفاهية الحيوانات”.

وختم التقرير بالقول إنه “بالنسبة لمن يفضلون تناول اللحوم، فإن الارتفاع المتوقع في منتجات اللحوم المستنبتة يعني أنهم ما زالوا يتمتعون بنفس النظام الغذائي الذي كانوا ولا زالوا يتمتعون به، ولكن دون نفس التكلفة البيئية والحيوانية المرتبطة به”.