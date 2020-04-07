أبريل 08, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

تطوير لقاح ضد كورونا والصحة العالمية تدرجه على قائمة اللقاحات الواعدة

التاريخ:
فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
اترك تعليق
44 مشاهدة

تطوير لقاح ضد كورونا والصحة العالمية تدرجه على قائمة اللقاحات الواعدة

أعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حاليا أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.
ونقلت “سبوتنيك” عن المكتب الإعلامي للمعهد ان “اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية”.

وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قد أشارت أواخر الشهر الماضي، إلى إن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بعد 11 شهرا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.