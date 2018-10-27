تطبيق “تجسس” لمعرفة حالة أصدقائك على واتس اب

انتشر تطبيق جديد على مواقع التحميل المختلفة، ويهدف ذلك التطبيق إلى التجسس على مستخدمي التطبيق الاجتماعي الأشهر “واتس اب”، على الرغم من محاولات شركتي “غوغل” و”آبل” لحذف تطبيق التجسس من متاجرهما أكثر من مرة، إلا أن القائمين على التطبيق يقومون بتحميله مُجددًا.

ويعمل تطبيق “Chatwatch”، على الوصول بشكل مباشر إلى بيانات مستخدمي “واتس اب” للتجسس على أسرارهم، حيث يعتمد على حالة المستخدم إذا كان متصلاً أم غير متصل، ليخُبر المستخدمين الآخرين بالأوقات التي يوجد فيها الأصدقاء المراقبون على “واتس اب”.

والغريب في ذلك التطبيق، أن لديه القدرة على الوصول إلى قائمة الاتصال في “واتس اب”، ويكشف عن الأصدقاء الذين يتراسلون سويًا مع بعضهم البعض.

ويُمكن لتطبيق Chatwatch حتى في حال إلغاء حالة “متصل – غير متصل” على “واتس اب”، معرفة مدى وجود المستخدمين على “واتس اب” من عدمه، من خلال إنشاء مراسلة خفية مع مشترك ما يمكن من خلالها برمجيًا معرفة الحالة الحقيقية للمستخدم.