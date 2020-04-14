تحذير لمستخدمي آيفون.. قد تخسر مئات الدولارات سنوياً
حذر الباحثون الأمنيون مستخدمي أجهزة آيفون من عدد من التطبيقات التي قد تنتهي بتكليفهم مئات الدولارات سنويا.
وعادة ما يتم توجيه مثل هذه التحذيرات لمستخدمي أندرويد. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض الأخبار المقلقة لمالكي هواتف أندرويد، إلا أن تنبيه التطبيقات الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي، يستهدف مالكي أجهزة آيفون.
ووفقا لبحث أجراه فريق في Sophos Lab، كان هناك انفجار في التطبيقات التي تظهر على متجر Apple Store والتي يمكن أن توقع المستخدمين في مشكلات جدية.
وأكد فريق Sophos Lab أن أكثر من 30 تطبيقا شائعا متاحا للتنزيل على أجهزة آيفون عبر المتجر الرسمي يجب حذفها على الفور.
وأوضحوا أنه بمجرد تثبيت هذه التطبيقات، التي غالبا ما تكون مجانية في البداية، سرعان ما تتحول إلى اشتراك مدفوع، وينتهي بعضها بتكلفة تزيد عن 400 دولار على مدار عام.
وأشار الباحثون إلى أن هذه التطبيقات تستخدم برمجية ضارة يطلق عليها اسم fleeceware، وهي تقنية تتميز بفرض رسوم إضافية على المستخدمين مقابل وظائف متوفرة في تطبيقات مجانية.
وتفرض العديد من هذه التطبيقات رسوم اشتراك مثل 30 دولارًا في الشهر أو 9 دولارات في الأسبوع بعد فترة تجريبية لمدة 3 أو 7 أيام. وإذا استمر شخص ما في دفع هذا الاشتراك لمدة عام ، فسوف يكلفه الأمر ما بين 360 دولارا أو 468 دولارا على التوالي. للتطبيق “.
معظم التطبيقات التي حددها الباحثون كانت محررات للصور ، وقراءة الأبراج/ قراءة الحظ ، وقراء الكف، وماسحات رمز الاستجابة السريعة/ الباركود، وغيرها.
وعلى الرغم من الإعلان عن معظمها على App Store على أنها “مجانية”، فقد وُجِد أنها تفرض على المستخدمين مبالغ ضخمة.
وتقدم التطبيقات إشعارا كون “التجربة مجانية ” فور تشغيلها لأول مرة. وأوضح الباحثون أن “هذا الإشعار يطالب المستخدم بتقديم تفاصيل بطاقة الدفع. وفي بعض الحالات، ستكون معظم الميزات المفيدة للتطبيق قابلة للاستخدام فقط إذا قمت بالتسجيل للاشتراك”.
وهنا القائمة الكاملة لهذه التطبيقات التي كشف عنها تقرير Sophos Lab:
Seer App:Face, Horoscope, Palm
Selfie Art – Photo Editor
Palmistry Decoder
Lucky Life – Future Seer
Life Palmistry – AI Palm & Tag
Picsjoy-Cartoon Effect Editor
Aging seer – Faceapp,Horoscope
Face Aging Scan-AI Age Camera
Face Reader – Horoscope Secret
Horoscope Secret
CIAO – Live Video Chat
Astro Time & Daily Horoscope
Video Recorder / Reaction
Crazy Helium Funny Face Editor
Banuba: Face Filters & Effects
QR Code Reader – Scanner
QR Code Reader & Barcode PRO
Max Volume Booster
Face Reading – Horoscope 2020
Forecast Master 2019
mSpy Lite Phone Family Tracker
Fortunescope: Palm Reader 2019
Zodiac Master Plus – Palm Scan
WonderKey-Cartoon Avatar Maker
Avatar Creator – Cartoon Emoji
iMoji – Cartoon Avatar Emojis
Life Insight-Palm & Animal Face
Curiosity Lab-Fun Encyclopedia
Quick Art: 1-Tap Photo Editor
Astroline astrology, horoscope
Celeb Twin – Who you look like