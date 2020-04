تحذير لمستخدمي آيفون.. قد تخسر مئات الدولارات سنوياً

حذر الباحثون الأمنيون مستخدمي أجهزة آيفون من عدد من التطبيقات التي قد تنتهي بتكليفهم مئات الدولارات سنويا.

وعادة ما يتم توجيه مثل هذه التحذيرات لمستخدمي أندرويد. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض الأخبار المقلقة لمالكي هواتف أندرويد، إلا أن تنبيه التطبيقات الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي، يستهدف مالكي أجهزة آيفون.

ووفقا لبحث أجراه فريق في Sophos Lab، كان هناك انفجار في التطبيقات التي تظهر على متجر Apple Store والتي يمكن أن توقع المستخدمين في مشكلات جدية.

وأكد فريق Sophos Lab أن أكثر من 30 تطبيقا شائعا متاحا للتنزيل على أجهزة آيفون عبر المتجر الرسمي يجب حذفها على الفور.

وأوضحوا أنه بمجرد تثبيت هذه التطبيقات، التي غالبا ما تكون مجانية في البداية، سرعان ما تتحول إلى اشتراك مدفوع، وينتهي بعضها بتكلفة تزيد عن 400 دولار على مدار عام.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التطبيقات تستخدم برمجية ضارة يطلق عليها اسم fleeceware، وهي تقنية تتميز بفرض رسوم إضافية على المستخدمين مقابل وظائف متوفرة في تطبيقات مجانية.

وتفرض العديد من هذه التطبيقات رسوم اشتراك مثل 30 دولارًا في الشهر أو 9 دولارات في الأسبوع بعد فترة تجريبية لمدة 3 أو 7 أيام. وإذا استمر شخص ما في دفع هذا الاشتراك لمدة عام ، فسوف يكلفه الأمر ما بين 360 دولارا أو 468 دولارا على التوالي. للتطبيق “.

معظم التطبيقات التي حددها الباحثون كانت محررات للصور ، وقراءة الأبراج/ قراءة الحظ ، وقراء الكف، وماسحات رمز الاستجابة السريعة/ الباركود، وغيرها.

وعلى الرغم من الإعلان عن معظمها على App Store على أنها “مجانية”، فقد وُجِد أنها تفرض على المستخدمين مبالغ ضخمة.

وتقدم التطبيقات إشعارا كون “التجربة مجانية ” فور تشغيلها لأول مرة. وأوضح الباحثون أن “هذا الإشعار يطالب المستخدم بتقديم تفاصيل بطاقة الدفع. وفي بعض الحالات، ستكون معظم الميزات المفيدة للتطبيق قابلة للاستخدام فقط إذا قمت بالتسجيل للاشتراك”.

وهنا القائمة الكاملة لهذه التطبيقات التي كشف عنها تقرير Sophos Lab:

Seer App:Face, Horoscope, Palm

Selfie Art – Photo Editor

Palmistry Decoder

Lucky Life – Future Seer

Life Palmistry – AI Palm & Tag

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

Aging seer – Faceapp,Horoscope

Face Aging Scan-AI Age Camera

Face Reader – Horoscope Secret

Horoscope Secret

CIAO – Live Video Chat

Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

QR Code Reader & Barcode PRO

Max Volume Booster

Face Reading – Horoscope 2020

Forecast Master 2019

mSpy Lite Phone Family Tracker

Fortunescope: Palm Reader 2019

Zodiac Master Plus – Palm Scan

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

Avatar Creator – Cartoon Emoji

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

Astroline astrology, horoscope

Celeb Twin – Who you look like