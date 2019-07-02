تحديث جديد للعبة ببجي

ستشهد لعبة ببجي تحديث جديد لأول مرة منذ إصدار اللعبة، سيساعد اللاعبين على التركيز بشكل أكبر على إستراتيجية اللعب.

والتحديث سيقدم ميزة مهمة من لعبة “أبيكس ليجندز”، وهي تركيب مرفقات الأسلحة بشكل تلقائي بدون الحاجة لتركيبها بنفسك، وان هذا الأمر سيساعد اللاعبين كثيرا على التركيز بشكل أكبر على إستراتيجية اللعب، وفقا لما ذكره موقع “كيم سبورت” المتخصص في الأخبار التقنية.

واضاف انه سيكون هناك ثلاثة خيارات متوفرة، التركيب التلقائي للمرفقات، التركيب التلقائي للعدسات والتغيير التلقائي للمرفقات، وانه سيمكنك الإختيار بين تفعيل أو غلق كل من الخيارات الثلاثة.

وأوضح ان التحديث سيكون على أجهزة ألعاب PS4 وXbox One، وذلك قبل إصداره على منصة الحاسب الشخصي على عكس المعتاد.