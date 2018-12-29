بشر يزرعون إلكترونيات في أجسادهم للتمتع بقدرات خارقة

تصوَّر لو تلقيت عرضاً من جهة علمية لدس شريحة إلكترونية داخل جسدك… هذه الشريحة ستمنحك قدرات خاصة لا يتمتع بها باقي البشر، هل تقبل العرض؟! إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، مرحباً بك في عالم «قراصنة الجسد».

يكشف تقرير نشره أخيراً موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن فئة من الساعين لتحديث قدراتهم الشخصية عبر قرصنة أجسادهم، ويعتمد هؤلاء عدة سبل من أجل الهدف السامي، ما بين إدراج الوسائط التكنولوجية تحت جلودهم، أو التزام أنظمة غذائية بالغة التطرُّف، أو حتى محاولة تغيير التركيبة الفريدة لحمضهم النووي.

بالنسبة لليفيو بابيتز، المدير التنفيذي لشركته «Cyborgnest» التي صممت الوسيط الذي تم استزراعه بجسده، طموحه كان استحداث حاسة بشرية جديدة تُضاف إلى الحواس الست المتعارف عليها، فقام بزرع وسيط إلكتروني يبعث بهزات بمجرد أن يواجه بابيتز اتجاه الشمال.

وفقاً لبابيتز، إن كان بعض الحيوانات يمكنها إدراك الاتجاهات والتمييز بينها، فلماذا لا يمكن للإنسان تطوير قدرة مماثلة، يطلق عليها «حاسة الشمال»، والوسيط الذي استضافه جسد بابيتز عبارة عن «شريحة بوصلة»، و«وصلة بلوتوث»، وتم تثبيته بطريقة الثقب إلى جلد بابيتز بقضيبين من التيتانيوم.

بابيتز البالغ من العمر 38 عاماً، يرى أن في مبادرته خطوة أولى نحو إحلال «نظام ملاحة» كامل بجسد الإنسان، ويأمل في أن يتمكن من أن يقضي ذلك على ما سماه بـ«جيل الشاشات».

ويشرح رؤيته قائلاً: «يسير المرء بالطريق فيما يحدق في هاتفه. يريد أن يتوجه إلى مكان ما، ولكن لا فكرة لديه عما يجري في العالم من حوله، لأن المرء يحدق بالشاشة طوال الطريق»، ويضيف: «تصور لو أنه لا حاجة بك لفعل ذلك. يمكنك التنقل بين العالم، وكأنك طائر، ويمكنك أن تحدد دوماً موقعك، حتى إن المكفوفين يمكنهم توجيه أنفسهم دون مساعدة».