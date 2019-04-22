انستغرام يختبر إخفاء عدد الاعجابات التي تظهر على المنشورات !

استطاعت مهندسة، معروف عنها نشاطها في اكتشاف المزايا التجريبية التي تختبرها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، أن تميط النقاب عن أن تطبيق الصور الشهير ” انستغرام ” يختبر في الوقت الحالي إخفاء عدد الاعجابات من المنشورات.

وأشارت هذه المهندسة، التي تعمل أيضاً كباحثة، وتدعى جاين مانتشون وونغ، إلى أن انستقرام ربما ينفذ تلك الخطوة عما قريب لرغبته في الحد من الضغط الحاصل على المنصة. وذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن وونغ اكتشفت ذلك التغيير المزمع في كود الأندرويد الخاص بتطبيق انستغرام، كما نشرت لقطات تُظهِر الطريقة التي ستعمل بموجبها الميزة المقترحة، مع وجود صورة تبين بوضوح حذف عدد الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بها. وسيكون فقط من حق الناشر الأصلي أن يرى عدد الاعجابات التي حصدتها صوره إذا ضغط على زر اسمه “مشاهدة الاعجابات”.

وورد في بوكس بإحدى اللقطات “نريد من متابعيكم أن يركزوا على ما تنشروه، وليس على عدد الاعجابات التي تحصدها منشوراتكم. وفي هذا الاختبار، سيكون من حق الشخص الذي شارك المنشور فقط أن يرى العدد الإجمالي لما جمًّعه من اعجابات”.

وسبق لوونغ أن نجحت في التكهن بالعديد من المزايا والوظائف خلال مرحلة اختبارها وقبل أن يتم إطلاقها رسمياً من جانب شركات انستقرام، فايسبوك وتويتر.

لكن في مقابل ذلك، نفى انستقرام تلك الأخبار، مؤكداً عدم إجراء أي اختبارات في الوقت الحالي بخصوص حذف عدد الاعجابات التي تظهر على منشورات المستخدمين، وأن كل ما يفعلوه الآن هو استكشاف طرق يحدون بها من الضغط على التطبيق.