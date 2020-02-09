الكشف عن سر تسمية بعض وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت تقارير إعلامية، عن سر تسمية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية.

وذكر موقع “الحرة” الأميركي في تقرير له أمس السبت، 8 شباط 2020، أن تطبيق “واتساب” الذي يعد واحدا من أشهر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم وبحلول 2019 بلغ عدد مستخدميه نحو مليار ونصف المليار شخص، اشتق مؤسسوه اسمه من كلمة” What’s up “وهي تعني في العامية الإنكليزية “كيف الحال”؟.

أما تطبيق “إنستغرام”أسسه كيفين سيستروم ومايك كريغر في عام 2010 ويتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وانستغرام كلمة مركبة، مشتقة من كلمتين هما instant camera و telegram.

وعن تسمية “تويتر” فان الاسم الأول الذي تم اختياره كان Status، لكن الأمر في النهاية استقر على تويتر Twitter، والتي تعني “مجموعة قصيرة من المعلومات وسقسقة الطيور” وهو ما يطابق تماما فكرة المنتج، كما ان المدير التنفيذي للشركة جاك دورسي، استوحى الاسم أولا من فليكر، فسمى التطبيق “twttr” قبل أن يغيره إلى Twitter من أجل التبسيط.

أما “آبل” فقد عرضت عدة أسماء للشركة قبل التأسيس من أبرزها “أتاري”، لكن ومع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للتسمية، تم اختيار “آبل” تيمنا باسم الفاكهة، ولأن مقر الشركة في سليكون فالي (كاليفورنيا)، كان في بساتين فاكهة، كما أن مؤسس آبل ستيف جوبز، كان نباتيا ويحب الفاكهة عند تأسيس الشركة.

فيما اشتق مؤسس شركة “فيسبوك”مارك زوكربيرغ، اسمها من اسم “الدليل” الذي يقدمه مديرو جامعة هارفارد التي كانت يدرس فيها، للطلاب في بداية العام الدراسي، وذلك لمساعدتهم على التعرف ببعضهم البعض.

وبالنسبة لمحرك البحث الشهير “غوغل” فقد سمي بهذا الاسم من قبل صديق لمؤسسي الشركة لاري بيج وسيرجي بريان، يدعى شون وكان يدرس معهما في جامعة ستانفورد، وتعني الكلمة لدى علماء الرياضيات 10 للقوة مئة، وتكتب في الأصل googol، لكن شون أخطا في كتابتها فصار google الاسم الرسمي للشركة.