الكشف عن سبب نفوق 70 حوتا رماديا على سواحل الولايات المتحدة

بدأت مجموعة من علماء الأحياء الأمريكيين بالتحري عن سبب نفوق 70 حوتا رماديا كانت الأمواج قد جرفتها خلال الشهور الماضية إلى شاطئ الساحل الغربي من الولايات المتحدة.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين أن علماء أحياء يعملون بمؤسسات حكومية بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب نفوق ما لا يقل عن 70 من الحيتان الرمادية التي جرفتها الأمواج خلال الشهور القليلة الماضية إلى الشاطئ على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن حالات النفوق المتتالية “غير مألوفة” ويعني ذلك إجراء المزيد من عمليات الفحص والتدقيق وتخصيص المزيد من الموارد لمعرفة السبب.

ويقول مسؤولون في إدارة المصائد البحرية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن 37 حوتا رماديا نافقا ظهرت هذا العام في مياه كاليفورنيا وثلاثة في أوريجون و25 في ولاية واشنطن وخمسة في ألاسكا. وكان آخر حوت نافق قد ظهر في ألاسكا الأسبوع الماضي قرب خليج تشيجنيك.

وكانت الدهون في أجسام الكثير من هذه الحيتان النافقة قليلة مما قاد الخبراء إلى الاشتباه بأن حالات النفوق المتتالية نجمت عن نقص في موارد الغذاء في المياه الدافئة في شمال بحر بيرنج وبحر تشاكتشي قبالة ألاسكا.

واقترب جليد البحار من مستويات منخفضة قياسية في بحري بيرنج وتشاكتشي ويقول العلماء إن درجات حرارة المياه ارتفعت أكثر من المعتاد نتيجة على ما يبدو لتغير المناخ بسبب النشاط البشري.

وقال العلماء في مؤتمر عبر الفيديو أمس الجمعة إن الأوضاع التي تعرضت لها الحيتان الصيف الماضي ربما تضر بالحيوانات الآن وهي تقوم برحلة الهجرة للشمال.

وقالت سو مور أستاذة علم المحيطات في جامعة واشنطن للصحفيين “منطقة القطب الشمالي تتغير بسرعة جدا وستضطر الحيتان للتكيف مع هذا”.