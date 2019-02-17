العثور على “بوابة الجحيم” في بريطانيا

كشف خبراء بريطانيون علامات ورموز سحرية هدفت على ما يبدو إلى منع دخول الأرواح الشريرة إلى عالم الأحياء وذلك في كهوف كريسويل كراغز في المنطقة الواقعة بالقرب من مقاطعة نوتنغهام شاير.

ووفقا للخبراء، فإن النقوش، التي كان يعتقد سابقا أنها شكل من أشكال الكتابة على الجدران “غرافيتي”، ما هي إلا علامات وطقوس نقشها قدماء حول حفرة أو دائرة كان يعتقد أنها “بوابة الجحيم”.

واكتشف العلماء المئات من العلامات السحرية المنقوشة داخل كهوف في المنطقة الموجودة على الحدود بين مقاطعتي نوتنغهام شاير وديربي شاير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وكانت النقوش والعلامات السحرية شائعة في بريطانيا قديما، وكثيرا ما عثر عليها في الكنائس والمنازل القديمة، خصوصا بالقرب من النوافذ والمخارج والأبواب الخارجية بهدف منع الأرواح الشريرة من دخولها.