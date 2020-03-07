الصين تزف خبرا سارا للعالم بشأن لقاح كورونا

سيطرح خلال الشهر المقبل

اعلنت الحكومة الصينية، انها ستوفر لقاحات لفيروس “كورونا” الجديد للاستخدام السريري خلال الشهر المقبل، مبينة انها تعمل مع ثمانية شركات لتوفير لقاحات تعتمد على 5 طرق مختلفة.

وقال مدير مركز التطوير والبحث العلمي في لجنة الصحة الوطنية الصينية، تشنغ تشونغ وا، في تصريح اوردته وسائل اعلام صينية، اليوم السبت (7 آذار 2020): “إننا سنكون قادرين في نيسان القادم على توفير بعض اللقاحات التي يمكن أن تدخل مرحلة الاستخدام السريري أو الطارئ”، مبينا إن “الفيروس الجديد يحتاج إلى عمليات لاستكشافه وفهمه، وانه تم تشكيل فريق خاص لتولي مهمة تطوير لقاحات لفيروس كورونا”.

وأوضح انه “بعد مراجعة عشرات الشركات، اختار المركز ثماني منها لعمل عدة لقاحات في نفس الوقت باستخدام خمس طرق مختلفة”، مؤكدا ان “واحد من هذه اللقاحات يستخدم النسخة الميتة من الجرثومة التي تسبب المرض لتحفيز الأجسام البشرية على إنشاء الأجسام المضادة، فيما يعتمد لقاح آخر على الهندسة الوراثية لتكرار بروتين (سبايك)، لتحفيز الاستجابات المناعية العلاجية في جسم الإنسان”.

واضاف: “اما الاحتمال الثالث، وهو تطعيم الحمض النووي، ويتضمن نوعين هما (لقاح مرنا) ولقاح (الحمض النووي)، حيث يحقن بروتين (اس) المشفر في البشر لتحفيز أجسامهم على إنتاج المزيد من بروتين (اس)، حيث من المتوقع أن تحفز هذه العملية أجهزة الاستقبال لإنشاء أجسام مضادة”.

في حين يكون الخياران المتبقيان هما (اللقاحات الحاملة)، أحدهما بفيروسات (الأدينو) والآخر بفيروسات (الإنفلونزا) المخفضة”، وأكد تشنغ إن الخبراء كانوا يختبرون بالفعل فعالية وسلامة جميع اللقاحات الخمسة على الحيوانات.